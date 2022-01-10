Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга поручило коммунальным службам и управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш домов от снега и наледи. Об этом 10 января сообщили в городском жилищном комитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

Необходимость усиления работ на крышах Петербурга появилась на фоне ожидаемого потепления, так заявили в комитете. Однако на принятие таких мер влияют и участившиеся случаи травмирования людей от падения наледи.

Читайте также: В центре Петербурга на голову девушке с крыши упала льдина

Кроме того, в городе установили, что ежедневно в среднем 20 упавших человек госпитализируют с ушибами и травмами.

В жилищном комитете также отметили, что в период новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, в городе очистили 7,4 тыс. жилых домов. Каждый день на территории города работают 700 кровельщиков.

Напомним, в городе выпало рекордное количество снега, 37 сантиметров, а с конца ноября объём выпавшего снега составляет более 122 сантиметров. Помимо кровельщиков 10 января город убирают 1270 дворников и 1063 единиц техники.