Киев, 10 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в ходе беспорядков в Казахстане и выразило соболезнования в связи с гибелью людей. Об этом говорится в первом официальном заявлении украинских властей по ситуации в республике.

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«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки, в результате которых пострадали сотни человек, 17 силовик погибли.

По просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан для подавления беспорядков были направлены миротворцы ОДКБ. Они останутся в стране до тех пор, пока не стабилизируется обстановка.