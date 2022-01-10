Милан, Италия, 10 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Учащиеся миланского Лицея Мандзони в понедельник, 10 января, начали акцию протеста против политики правительства в сфере образования, сообщают местные СМИ.

Steffen Schmitz Милан

Придя к 8 утра на занятия, студенты собрались во внутреннем дворе лицея, где и проходит акция.

Участники требуют изменить сложившуюся в последние годы и усилившуюся с началом пандемии ситуацию с хроническим недофинансированием школ и вузов, а также настаивают на том, чтобы министры и депутаты начали прислушиваться к преподавателям и школьным профсоюзам и по другим вопросам развития сферы образования.