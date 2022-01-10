Ульяновск, , 15:16 — REGNUM В Ульяновске местный житель, которого присяжные признали виновным в гибели выброшенного с балкона человека, получил 12 лет колонии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель одного из посёлков регионального центра. Правоохранители установили, что 25 декабря 2020 года в квартире одного из домов в Белом Ключе ульяновец несколько раз ударил ножкой от стула 36-летнего знакомого — удары пришлись по голове.

Следствие выяснило, что после этого злоумышленник выкинул мужчину с балкона своей квартиры, находящейся на первом этаже. Тело обнаружили 2 апреля 2021 года.

Правоохранители также считают, что на момент преступления ульяновец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый был взят под стражу. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). В ведомстве отмечают, что присяжные заседатели признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Решением суда он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области передано ушло в суд уголовное дело об убийстве десятилетней давности. Правоохранители полагают, что обвиняемый осенью 2011 года забил до смерти знакомого и спрятал труп в сарае, весной его расчленил и выбросил остатки тела в мусорный бак.

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