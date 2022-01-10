Тбилиси, 10 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Советский и грузинский поэт, а также общественный деятель Резо Амашукели скончался на 86-м году жизни. Об этом 10 января сообщил «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

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«В возрасте 85 лет умер поэт Резо Амашукели. Информацию «Первому каналу» подтвердили родные и близкие поэта», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти Амашукели не уточняются.

Отметим, Резо Амашукели родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси и окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили в 1960 году. Печатать стихи и поэмы начал в 1957 году ив 1972 году выпустил сборник стихов на русском языке.

В 1986 году был назначен на пост секретаря Союза писателей Грузии, в 1996 награжден грузинским орденом Чести, а в 2003 году стал почетным гражданином Тбилиси.