Рим, 10 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. По данным на ноябрь 2021 года, число занятых в экономике Италии впервые за время коронакризиса превысило 23 миллиона человек, сообщили в национальной службе статистики в понедельник, 10 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

С начала 2021 года число трудоустроенных увеличилось на 700 тысяч (в основном за счет временной занятости), однако в сравнении с докризисным периодом (февралем 2020 года) число занятых меньше на 115 тысяч.

Численность населения Италии — 59 миллионов человек. Около 58,9% граждан трудоспособного возраста официально работают, около 9,2% — не работают.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составил около 5−6%.