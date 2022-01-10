Красногорск, , 15:13 — REGNUM В рацион школьного питания следует добавить пельмени. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Пельмени Eugene Kim

Во время проведенного опроса среди школьников выяснилось, что дети хотели бы изменить рацион питания в учебных заведениях. В частности, они попросили добавить в него пельмени. На основании этого глава региона поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором.

«Во все времена, в наши студенческие, школьные годы одним из самых вкусных блюд были пельмени. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», — сказал Воробьев.

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