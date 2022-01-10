Москва, 10 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Законодательная регламентация привлечения к уголовной ответственности за агрессивное вождение давно нуждалась в совершенствовании. Это давно назревшая норма, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент Арестова Екатерина.

Превышенная скорость на дороге

«Уголовная ответственность за агрессивное вождение не является принципиально новым явлением для отечественного уголовного законодательства.

Схожая по содержанию норма (ст. 211.1) ранее входила в УК РСФСР. Новый же УК РФ 1996 г. данное деяние декриминализовал, что, как показала практика, было ошибкой.

Очевидно, что перспектива только лишь административного взыскания не пугает безответственных водителей, неоднократно допускающих грубые нарушения ПДД, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.

В целом положительно оценивая введение в УК РФ ст. 264.1, стоит отметить, что использованная в ней формулировка «управление транспортным средством в состоянии опьянения» сохраняет лазейку, нередко используемую пьяными водителями, когда они демонстративно сразу же после остановки автомобиля сотрудниками полиции в присутствии свидетелей принимают спиртное, что делает неактуальным последующее их медицинское освидетельствование.

Думается, что и доказывание по ст. 264.1 УК РФ в значительном числе случаев простым не будет. Соответственно предпочтительным является отнесение данных уголовных дел к подследственности следователей, а не дознавателей органов внутренних дел.

Это нужно во всяком случае пока не будет наработана практика их расследования и судебного рассмотрения», — выказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 10 января вступил в силу закон об уголовном наказании водителей-лихачей, нарушающих Правила дородного движения (ПДД).

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