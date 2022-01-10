Донецк, 10 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинские силовики продолжают препятствовать работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 10 января в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ», — подчеркнул он.

Собеседник уточнил, что сигналы БПЛА миссии украинские силовики подавляли средствами радиоэлектронной борьбы в районе подконтрольного Киева города Торецка. В Народной милиции ДНР считают, что подобные действия предпринимаются для того, чтобы скрыть от наблюдателей ОБСЕ технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.

8 января Народная милиция ДНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Заря в Донбассе.