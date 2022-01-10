Атак, , 15:20 — REGNUM Правительственные войска Йемена при поддержке сил арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли поражение силам повстанцев-хуситов в боях за провинцию Шабва. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Йемен Ibrahem Qasim

По последним данным, против хуситов было проведено 39 сухопутных и воздушных операций. В результате действий коалиции погибли более 290 членов движения хуситов и были уничтожены 30 единиц военной техники.

Наступление привело к тому, что силы арабской коалиции выбили хуситов из района города Хану и богатого нефтью района Байхан, а также — из ряда населённых пунктов по всей территории провинции.

Военные действия в провинции Шабва начались в четверг, 6 января.