Джакарта, 10 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 454 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 10 января в Индонезии подтвердили 4 266 649 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки коронавирусом переболели 244 человека. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 116 202 человека в

За сутки от COVID-19 умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 136 жителей Индонезии.

В Индонезии также выявили 414 случаев заражения штаммом «Омикрон».