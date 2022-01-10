Красногорск, 10 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В числе наиболее популярных пожеланий учеников относительно системы школьного питания была просьба изменить рацион в столовых. Об этом 10 января заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн на заседании регионального правительства.

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Эти предложения были получены в результате опроса подмосковных школьников относительно качества питания в учебных заведениях. Дети также отмечали недостаточный объем порций и жаловались на холодную еду.

«Среди пожеланий — изменение рациона. Просят добавить пельмени, бургеры, роллы, картофель фри. Это ребятам очень нравится», — сказал чиновник.

Также он пообещал продолжить практику подобных опросов. В течение года планируется проводить порядка пяти подобных социсследований в образовательных организациях региона.