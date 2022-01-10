Тюмень, 10 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Тюменской области установлено и задержано 10 лиц, подозреваемых в торговле смертельным суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Владимир Кадулин. Пьяная серия (Нелегальная торговля водкой)

По версии следствия, с декабря 2021 года в торговых точках Тюмени продавалась водка, содержащая метиловый спирт, с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной водки погибли девять человек.

Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области продолжается расследование уголовного дела ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент под арест до марта 2022 года помещена одна из продавщиц суррогата.