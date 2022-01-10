Москва, 10 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Украина упустила все возможности для развития экономики и скатывается в голод. Об этом 10 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько.

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«Появление подобных предложений говорит о глубоком кризисе украинской экономики и украинского государства в целом», заявил эксперт.

По мнению политолога, такие идеи и предложения свидетельствуют также о том, «что наследие времён СССР уже растрачено».

Эксперт напомнил, что Украина является одной из стран с самым большим в мире количеством черноземных угодий, находится в благоприятном климатическом поясе, имеет залежи полезных ископаемых, и выход к морю. «Были все условия для создания мощной конкурентноспособной экономики, и все они оказались упущены», отметил эксперт.

Безпалько напомнил, что по уровню промышленного и научного потенциала Украина на момент распада СССР была вполне сопоставима с европейскими государствами. «На Украине и сейчас остались 15 энергоблоков и остатки высокотехнологичной промышленности, но все это уже именно остатки. Ведение талонов на продукты говорит о том, что и мощной аграрной державы из Украины не получилось» — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине из-за роста цен на продукты питания задумались о введении талонов на продовольствие для населения.