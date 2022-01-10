Элиста, , 15:00 — REGNUM В Калмыкии за прошедшие сутки выявили 11 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 10 января. Это на два случая заражения больше, чем накануне.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, увеличилось до 135 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 человек. Режим самоизоляции соблюдают 234 жителя Калмыкии.

За весь период эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 34 146 человек. Выписаны с выздоровлением 32 615 пациентов.

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