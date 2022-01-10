Волгоград, , 15:02 — REGNUM В Волгоградской области 10 января выявлен 181 новый носитель коронавируса, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. От осложнений скончались ещё 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 131 258 случаев заражения коронавирусом. Выписаны после лечения 121 542 жителя, из них 211 — за последние сутки. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 5693 человек.

В стационарах и амбулаторных условиях лечатся 4 023 пациента.