Москва, 10 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Меры Центрального банка РФ, направленные на снижение уровня инфляции, не сработали, так как ее причины лежат не только в монетарной сфере, но связаны также с конъюнктурой цен на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что у РФ лучшая позиция в мире по макроэкономическим показателям (низкий госдолг, профицит бюджета), а также о том, что ЦБ решительно борется с инфляцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

«Надо сказать, что какая-то доля истины в этом заявлении есть. Но только лишь доля. Действительно макроэкономические позиции России достаточно сильные с точки зрения стабильности денежного обращения, с точки зрения низкого уровня внешней задолженности, наличия больших золотовалютных резервов. Так что с точки зрения обслуживания долга у РФ все благополучно. И никакие неожиданности с этой стороны нас не ждут, — сказал Колганов. — С другой стороны, утверждать, что у РФ все прекрасно в области той же инфляции, я бы не стал. Уровень инфляции у нас выше, чем в развитых странах».

Как подчеркнул экономист, меры Центрального банка по повышению ключевой ставки пока к снижению инфляции не привели.

«Потому что причины инфляции лежат не только в монетарной сфере, но и связаны с общей конъюнктурой цен на мировом рынке и с тем, что эта конъюнктура цен переносится на внутреннюю экономику России, — сказал Колганов. — И тут ключевая ставка мало чем может помочь. Эта ситуация характерна не только для России, но и для многих других стран, которые практически все зависят от мирового рынка. И более комфортно себя в этой ситуации чувствуют те, чья собственная экономика достаточно сильна и у кого нет критических зависимостей от импорта тех или иных товаров. К сожалению, у России такие зависимости есть. Правда, в данном случае мы имеем дело с зависимостью не столько от импорта, сколько от экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выводы представителя МВФ раскритиковал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).