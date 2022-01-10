Тольятти, Самарская область, 10 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Первенство России по фехтованию впервые пройдет в Тольятти. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Kometaspb.ru Фехтование

Сообщается, что соревнования пройдут в универсальном спорткомплексе «Олимп» с 16 по 25 января.

Спортсмены будут состязаться на шпагах, саблях и рапирах. В ходе соревнований спортсменов могут отобрать в сборную РФ для участия в первенствах Европы и мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Волжском районе в микрорайоне «Кошелев» Самарской области до конца 2022 года планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом.