Киев, , 14:56 — REGNUM Решение Печерского районного суда Киева, арестовавшего коллекцию картин, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, отменил Киевский апелляционный суд. Это следует из обнародованных 10 января на сайте суда материалов.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведенного 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара», поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, как считает суд, для ареста этой коллекции картин не было правовых оснований и потому он наложен безосновательно. В результате такого решения бывший украинский президент может пользоваться и распоряжаться своей коллекцией картин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела экс-президента страны Петра Порошенко.