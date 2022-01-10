Киев, 10 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Решение Печерского районного суда Киева, арестовавшего коллекцию картин, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, отменил Киевский апелляционный суд. Это следует из обнародованных 10 января на сайте суда материалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведенного 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара», поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, как считает суд, для ареста этой коллекции картин не было правовых оснований и потому он наложен безосновательно. В результате такого решения бывший украинский президент может пользоваться и распоряжаться своей коллекцией картин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела экс-президента страны Петра Порошенко.