Чебоксары, , 14:55 — REGNUM Чувашский государственный театр оперы и балета, который является самым большим в республике, возглавил 36-летний Андрей Попов. Соответствующее распоряжение подписал 10 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кадровое решение было принято по итогам конкурса. Пост директора автономного учреждения «Чувашский государственный театр оперы и балета» занял выпускник пермского института Андрей Попов, который работал заместителем руководителя питерского театра балета Бориса Эйфмана, директором филиала «Балетная труппа «Танц-театр» в Екатеринбурге.

Отмечается, что вновь назначенный руководитель учреждения культуры займётся не только репертуарной политикой, но и реконструкцией театра, созданием «необходимых условий для творческого роста артистов».

Напомним, что пост директора театра оперы и балета в Чувашии стал вакантным после в октябре 2021 года.