Чебоксары, 10 января 2022, 14:55 — REGNUM Чувашский государственный театр оперы и балета, который является самым большим в республике, возглавил 36-летний Андрей Попов. Соответствующее распоряжение подписал 10 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Кадровое решение было принято по итогам конкурса. Пост директора автономного учреждения «Чувашский государственный театр оперы и балета» занял выпускник пермского института Андрей Попов, который работал заместителем руководителя питерского театра балета Бориса Эйфмана, директором филиала «Балетная труппа «Танц-театр» в Екатеринбурге.
Отмечается, что вновь назначенный руководитель учреждения культуры займётся не только репертуарной политикой, но и реконструкцией театра, созданием «необходимых условий для творческого роста артистов».
Напомним, что пост директора театра оперы и балета в Чувашии стал вакантным после в октябре 2021 года.
Андрей Викторович Попов родился в 1985 году. Является выпускником Пермского института искусства и культуры (специальность «Искусство хореографа») и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве (специальность «Юриспруденция»).
Из биографии, опубликованной минкультуры Чувашии, следует, что он «имеет опыт работы на руководящих должностях учреждений культуры». И приводятся данные с 2017 года, когда Попов стал работать заместителем директора Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана, директором филиала «Балетная труппа «Танц-театр» в Екатеринбурге.