Сеул, 10 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Южной Корее внимательно следят за возможными изменениями в антиковидной политике КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

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Отмечается, что 10 января северокорейская газета «Rodong Sinmun» сообщила о том, что страна перейдёт к «более продвинутым антивирусным мерам, ориентированным на людей».

«Правительство будет следить за реализацией объявленных Пхеньяном «передовых, ориентированных на людей антивирусных мер», особенно, если они приведут к изменению текущей политики, ориентированной на контроль, включая закрытие границ», — сказала представительница министерства объединения.