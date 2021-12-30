Ставропольский край, 29 мая, 2009, 16:26 — ИА Регнум. Очередные десять поселений, которые подтвердили соответствие одной из трех степеней качества управления, определены Минфином Ставропольского края по итогам I квартала 2009 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости 29 мая сообщили в Министерстве финансов Ставропольского края .

В первую десятку подтвердивших степень качества управления муниципальными финансами вошли следующие поселения: Стародворцовский сельсовет (Кочубеевский район), село Падинское (Новоселицкий район), Журавский сельсовет (Новоселицкий район), Золотаревский сельсовет (Ипатовский район), Ростовановский сельсовет (Курский район), село Вознесенское (Апанасенковский район), Село Соломенское (Степновский район), Краснооктябрьский сельсовет (Буденновский район), село Елизаветинское (Благодарненский район), Сенгилеевский сельсовет (Шпаковский район).

"Приступив на год раньше других регионов к реализации муниципальной реформы, Ставрополье стало первопроходцем и в деле оценки качества управления муниципальными финансами на уровне поселений", - сообщили в краевом Минфине. Весьма непростая, особенно в условиях отсутствия муниципальной статистики, работа в крае была начата с нуля в 2006 году - раньше, чем вошла в практику оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. При этом базовыми для выявления поселений, которые могли ежеквартально претендовать на лидерство, стали такие показатели, как поступление налогов на душу населения, собираемость налогов с территории поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, уровень дотационности поселения. Они и сегодня являются основным критерием оценки соответствия первой степени качества управления. Равно как в силе остается и норма: на общих основаниях победить можно только один раз.

"А дальше - борьба за переход на вторую ступень качества управления финансами. Здесь уже дополнительно требуется разработка финансового плана поселения, методика оценки эффективности и результативности бюджетных расходов, соблюдение единых краевых стандартов казначейского исполнения местного бюджета, грамотное ведение главной книги бюджетного учета", - рассказали в ведомстве финансов. Соответствие же третьей ступени качества предполагает отказ от практики предоставления налоговых льгот, неукоснительное соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, платежную дисциплину в части оплаты услуг ЖКХ, а также проведение опросов населения о качестве предоставления бюджетных услуг в рамках полномочий поселения.

"Это уже очень высокий уровень, и подтвердить его сумели лишь поселения из числа самых сильных. Но в данном случае важно то, что любое поселение может стать победителем в борьбе за высокие показатели качества управления бюджетными средствами, поднявшись если уже не на третью, то на первую и вторую ступени. И хотя трудно объяснить нежелание подключиться к важному, в интересах жителей сельской глубинки, делу поселений таких районов, как Александровский, Андроповский, Георгиевский, Грачевский, Туркменский, общий настрой не может не радовать", - рассказывает представитель Минфина.

С 2006 года поощрительные гранты из краевого бюджета за высокое качество управления муниципальными финансами получили около 100 поселений, что кроме всего прочего позволило им накопить опыт, который поможет успешно осуществлять бюджетную реформу, обеспечивая эффективность использования бюджетных средств и управления финансами.

"Естественно, в условиях кризиса любая работа в сфере управления финансами осложняется. Но тем большего внимания и уважения заслуживают поселения, которые, несмотря на все трудности, стремятся повысить в меру сил и возможностей качество управления. И дело даже не в количестве набранных баллов, речь идет о создании серьезного задела на будущее", - уверены в Минфине.