Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Пожар на территории банного комплекса в Екатеринбурге потушили. Открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Пожар

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Затем пожарные приступили к разборке и проливке сгоревших конструкций. Всего в борьбе с огнём были задействованы 23 человека и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 10 января. Его площадь достигала 100 кв. метров.

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