Константиновский район, Ростовская область, , 14:50 — REGNUM В Ростовской области в ходе патрулирования акватории реки Дон полиция задержала браконьеров с уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО 10 января.

За браконьерами долго следили — пограничники и общественники «Экологическая вахта Сахалина»

Незаконный вылов биоресурсов пресекли в районе станицы Николаевской Константиновского района. Сотрудники полиции задержали двоих безработных рыбаков. У злоумышленников изъяли лодку с мотором, сети и более 500 особей рыбы. Сумма ущерба оценивается в 250 тыс. рублей. Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Оба злоумышленника стали фигурантами уголовного дела о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.