В игре Naraka: Bladepoint появился новый герой с порталами и летающим мечом
Вашингтон, 10 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Создатели многопользовательского экшена Naraka: Bladepoint официально представили нового персонажа игры. Об этом 10 января пишет «Игромания».
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NARAKA BLADEPOINT
Герой по имени Вучен может создавать порталы и использовать крюк-кошку, чтобы перемещаться на большие расстояния и спасать союзников, попавших в опасную ситуацию. Помимо этого, Вучен умеет призывать магические мечи, которыми можно поражать противников издалека.
Добавим, что Naraka: Bladepoint — это игра в жанре «королевская битва», сфокусированная на сражениях с использованием холодного оружия. Её релиз состоялся в августе 2021 года.