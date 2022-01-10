Киев, , 14:49 — REGNUM Украина должна сохранить дипломатические каналы связи с Россией. Об этом 10 января в ходе брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Флаги России и Украины commons.wikimedia.org

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Она считает, что это позволит избежать «применения военных инструментов».

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», — цитирует ТАСС Стефанишину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский согласились с тем, что конфликт в Донбассе должен быть улажен мирным, дипломатическим путём.

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