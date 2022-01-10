Уфа, 10 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Адвоката обвинили в мошенничестве в Уфе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

50.мвд.рф Мошенничество

Сообщается, что весной 2019 года в отношении 29-летнего жителя г. Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По версии следствия, адвокат и двое его приятелей, один из которых представился сотрудником правоохранительных органов, ввели мать фигуранта уголовного дела в заблуждение о возможности помочь в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

«За свои услуги они получили 250 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. При этом сообщники не обладали законными возможностями исполнить свои обязательства», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе дело о хищении более 1,7 млрд рублей направят в суд.