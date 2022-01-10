Красногорск, 10 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Большинство школьников довольны качеством питания в учебных заведениях Подмосковья. Об этом 10 января заявил министр образования Московской области Илья Бронштейн на заседании регионального правительства.

Admomsk.ru Школьное питание

«Мы провели в конце декабря большое голосование. Получили 870 тыс. голосов», — сказал чиновник.

По его словам, качество еды устраивает порядка 80% учащихся 5−11 классов подмосковных школ. В начальной школе этот показатель еще выше — 87% респондентов оказались довольны предоставляемым питанием.