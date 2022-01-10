Оренбург, 10 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональный минздрав.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, заражение новым штаммом обнаружено у путешественницы, которая вернулась из Египта. С 4 января оренбурженка и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медиков.

«Клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации», — сказали в министерстве.