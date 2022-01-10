Екатеринбург, 10 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Главный ледовый городок в Екатеринбурге с 29 декабря по 9 января посетили почти 600 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В главном ледовом городке Екатеринбурга

Только в новогоднюю ночь гостями городка и зрителями проведённой праздничной программы стали 12 тыс. граждан. А на церемонии объекта побывали 10 тыс. человек.

Городок будет работать до 16 января. Затем его разберут.