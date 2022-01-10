Москва, 10 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении номинала «Пушкинской карты», сообщает 10 января сайт правительства России.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

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Номинал увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, изменение уже вступило в силу. Кроме того, расширяется функционал карты — с 1 февраля 2022 года с её помощью можно посетить кинотеатр. На покупку билетов, созданных при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино, можно потратить до 2 тыс. рублей.

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счёт.