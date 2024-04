Вашингтон, 10 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Инсайдер MrMattyPlays заявил, что в ремейке популярной игры Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) сильно изменится боевая система. Об этом 10 января пишет портал ComicBook.

Кадр из игры God of War Кратос и Атрей

В частности, разработчики ремейка могут отказаться от пошаговых боёв и заменить их на сражения в реальном времени. При этом, как сообщается, команда Aspyr будет вдохновляться боевой системой God of War и Nioh.

Добавим, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был анонсирован в 2021 году. Дата релиза проекта не сообщается, однако известно, что игра выйдет на PC и PlayStation 5.