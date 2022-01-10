Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и греческим «Олимпиакосом» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги перенесён. Об этом 10 января сообщает пресс-служба российского клуба.

Баскетбол

Причиной стали несколько случаев заражения коронавирусом в составе «Зенита». Матч должен был состояться в Греции 13 января.

Согласно регламенту, клуб может попросить о переносе встречи не более трёх раз при наличии свободной даты для проведения матча.

В настоящее время «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. «Олимпиакос» идёт на третьем месте.