Париж, 10 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет удвоить количество полицейских на местах к 2030 году, передает BFM TV.

ErrorTribune Французские полицейские

«Мы стремимся удвоить присутствие полицейских на местах», — заявил президент Индонезии.

«Мы вкладываем деньги, мы инвестируем, мы больше обучаем. Но мы также лучше организуемся, это то, чем мы обязаны нашим соотечественникам, чтобы на местах присутствовало больше людей», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправился с визитом в департамент Приморские Альпы.