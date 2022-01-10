Тюмень, , 14:42 — REGNUM В Тюмени до 5 марта 2022 года арестована одна из обвиняемых по делу о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Водка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, с 3 января 2022 года, в одном из магазинов Тюмени арестованная продавала гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления контрафакта девять человек погибли от отравления.

Продавцу палёным алкоголем предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году зарегистрировано более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией.

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