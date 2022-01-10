Копенгаген, 10 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Руководителя разведслужбы министерства обороны Дании Ларса Финнсена подозревают в причастности к утечке информации спецслужб. Об этом объявили на судебном заседании 10 января, передаёт Датское радио.

(сс) MasterPhoto-DK Полиция Дании

В декабре 2021 года четыре человека — нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб — были задержаны в Дании по делу об утечке данных, их имена не раскрывались. Теперь на заседании суда запрет на использование их имён сняли.

Как пояснил судья, 54-летний Финнсен сам попросил о снятии запрета. Подробности обвинения против него не раскрываются, предположительно, он имеет отношение к утечке секретных сведений в СМИ.

Задержанным предъявили обвинение в необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб. Их аресту предшествовало долгое расследование, которое всё ещё идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре проживающему в Дании российскому гражданину предъявили обвинение в шпионаже. Его подозревают в передаче «датских энергетических технологий российской разведке».

Читайте также: Власти Дании обвинили в шпионаже гражданина РФ