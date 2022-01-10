Москва, , 14:41 — REGNUM Введение уголовной ответственности для, так называемых, автолихачей это давно назревшая норма, которая является абсолютно логичным восполнением существовавшего пробела в российском законодательстве, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, председатель МКА «Инконсалт» Алексей Кирсанов.

Скорость стритрейсеров Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«По сути, нововведение касается двух категорий водителей: серийных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), совершающих серьезные нарушения, связанные с выездом на встречную полосу движения, или существенное нарушение скоростного режима, а также тех, кто уже был лишён права управления транспортным средством за грубое нарушение ПДД.

Обе эти категории водителей создают огромную опасность как для других участников дорожного движения, так и для пешеходов и до вступления в силу поправок в Уголовном кодексе РФ могли быть привлечены только к административной ответственности.

Уголовная ответственность могла последовать лишь при наступлении фатальных последствий их агрессивной и опасной езды, когда ее последствия выражались в потере здоровья или жизни.

Таким образом, вступившая в силу норма призвана заполнить тот разрыв, который существовал в законе между административной ответственностью и уголовным преступлением, следствием которого уже становится человеческая жизнь.

Вероятнее всего, что правильное, разумное и взвешенное применение новой нормы УК сможет с одной стороны, оградить участников дорожного движения от лихачей до того момента, когда наступят необратимые последствия, а с другой сможет стать своего рода тормозом, сдерживающим любителей агрессивной и опасной езды, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января 2022 года в России вступил в силу закон об уголовном наказании водителей-лихачей.

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