Вашингтон, 10 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Американский телеведущий и повар Гордон Рамзи в недавнем интервью назвал имя самого «пугающего» человека, для которого он готовил. Об этом 10 января пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Гордон Рамзи

По словам Рамзи, в 2000 году он боялся отравить президента РФ Владимира Путина. Тогда повар готовил обед для российского политика, а также британского премьер-министра Тони Блэра. «Можете ли вы представить, если бы вы отравили этих двоих?» — говорит Рамзи.

Добавим, что в интервью Рамзи также рассказал, для какого «самого известного» человека ему приходилось готовить. По словам шеф-повара, этим человеком является принцесса Диана.