Кишинёв, 10 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Постановление парламента Молдавии об аудите на российско-молдавском газораспределительном предприятии «Молдовагаз» утвердила 31 декабря президент республики Майя Санду. Об этом 10 января сообщает пресс-служба молдавского лидера.

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«Промульгировать закон № 244 от 24 декабря 2021 года о проведении внешнего государственного аудита в области природного газа», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что инициатором проведения аудита стала правительство республики, которое контролирует проевропейская молдавская Партия действия и солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что в январе нынешнего года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров.