Москва, 10 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. За событиями в Казахстане стоит американская разведка, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Для меня достаточно очевидно, кто стоит за событиями в Казахстане, — американская разведка», — отметил Никонов в соцсетях.

Огромное количество, десятки тысяч некоммерческих организаций работает в Казахстане — американские, английские, французские и прочее, но в любом случае за их действиями скрывается общий замысел, который реализуется из Вашингтона, точнее — из Лэнгли, дальше уже идут исполнители — исламисты, украинская и белорусская оппозиция, местные кадры и так далее, рассуждает парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что все делалось под переговоры о коллективной безопасности.

«Кроме того, в США сейчас доминирует мысль о том, что русские вот-вот нападут на Украину, следовательно — давайте подожжем им тыл, пусть русские им и занимаются, плюс ослабим позиции России непосредственно на переговорах в Женеве», — указал Никонов.

На его взгляд, вопрос о смене режима в Казахстане не стоял.

«Были не готовы, видна незаконченность в этом сценарии, поспешили», — рассуждает парламентарий.