Хартум, 10 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Лидеры «Сил народного сопротивления» Судана организовали акцию протеста у здания штаб-квартиры ООН в Хартуме. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, коалиция оппозиционных суданских политический партий призывает жителей страны выступать против вмешательства миссии Организации Объединенных Наций во внутренние дела страны.

Отмечается, что группы протестующих прибывают к комплексу зданий ООН, расположенном в восточных районах Хартума.

Лидеры протеста осудили недавнее заявление главы миссии ООН Волкера Питерса, который призвал лидеров суданской военной хунты и политиков к формированию единого правительства страны.