Вашингтон, 10 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Возможные негативные последствия для собственных экономик от масштабных экономических санкций против России, которые грозит ввести Вашингтон, вызывают беспокойство и опасения у крупнейших стран Европы. Об этом со ссылкой на источники, пожалевшие остаться неназванными, сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

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Собеседники издания подчёркивают, что союзники США в Европе выражают желание предотвратить возможный вооружённый конфликт между Украиной и Россией путем санкционного давления. Однако пока полного согласия с США в вопросе о том, насколько серьёзными должны быть такие санкции, среди европейских стран нет.

Страны ЕС также опасаются, что в качестве ответной меры российские власти могут прекратить поставки природного газа в Европу в то время, когда регион переживает энергетический кризис.

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединённые Штаты могут ввести против России самые жёсткие санкции, сравнимые с ограничениями, введёнными против Кубы и Северной Кореи. Речь в частности идёт об ограничения поставок высокотехнологичной продукции в Россию в случае её вероятной агрессии против Украины.

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Ограничения должны затронуть не только экспорт продукции из США, но и микроэлектроники, созданной при помощи американских технологий. При этом список возможных товаров, попадающих под ограничения, включает как авионику, так и смартфоны и телевизоры.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что власти России знают, как отвечать на возможные новые санкции Соединённых Штатов, которые уже стали классикой.