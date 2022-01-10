Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Диллон Роджерс, разработчик видеоигры Gloomwood, раскрыл новые подробности своего проекта. Об этом 10 января сообщает издание PC Gamer.

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С последним обновлением в Gloomwood добавили улучшенную систему инвентаря (теперь предметы в инвентарь можно перетаскивать прямо из игрового мира), новый пистолет, а также возможность уничтожать фонари, чтобы временно дезориентировать противников. Роджерс отметил, что релиз Gloomwood должен состояться в течение 2022 года.

Напомним, что первый анонс Gloomwood состоялся на выставке E3 2021. Сам разработчик описывает свой проект как «хоррор-экшен с элементами стелса».

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