Шахты, Ростовская область, , 14:35 — REGNUM В Ростовской области таксист украл деньги с банковского счёта клиента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 10 января.

Такси Arbat.mos.ru

Инцидент случился в Шахтах. В полицию обратился мужчина, заявивший о незаконном списании денег с банковского счёта. При этом накануне он пользовался услугами такси и забыл мобильный телефон в машине. Злоумышленником оказался 37-летний таксист, который перевёл деньги через приложение «Мобильный банк». Телефон мужчина продал, а украденные деньги потратил на свои нужды. Сумма похищенного составила около 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.