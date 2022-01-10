Саратов, 10 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Саратовской области в период новогодних и рождественских каникул в центр обработки вызовов экстренных служб поступило более 32 тыс. вызовов. Спасателям было передано свыше 14,5 тыс. обращений, сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Соловьев.

Ruor.org Будни МЧС

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Саратовской области произошло 75 пожаров, погибли девять человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 30%. В основном зарегистрировали возгорания в жилом секторе, причинами которых стали нарушения правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем и неисправности электропроводки.

С начала года в регионе зафиксировали 21 дорожно-транспортное происшествие, в 13-ти случаях на ликвидацию последствий привлекались аварийно-спасательные службы.

Для оперативного устранения возможных повреждений на сетях коммунальной инфраструктуры работали 57 аварийно-восстановительных бригад численностью 215 человек. В готовность было приведено 120 единиц специальной техники.

В праздничные дни чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий на территории Саратовской области не произошло, отметил спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Марксовском районе Саратовской области 6 января столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Нива». авария произошла в 13:09 (местное время) на 346-м километре автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Автомобиль «Киа Рио» под управлением 32-летней женщины столкнулся с внедорожником, за рулем которого был 43-летний мужчина.

Читайте также: В Саратовской области в ДТП погиб ребёнок