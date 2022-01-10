Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге за время новогодних праздников в ДТП погиб один человек, еще 33 человека получили травмы. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

За десять дней пожарные подразделения осуществили 88 выездов на ДТП, произошедшие в черте города.

«К сожалению, один человек погиб, пострадало — 33, еще 47 спасены — деблокированы из автомобилей и переданы медикам», — добавил Литовка.