Москва, 10 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обсудит с клубами сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф. Об этом 10 января сообщает пресс-служба КХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что 11 января КХЛ проведёт совещание с клубами об эпидемиологической ситуации.

Также сообщается, что руководство лиги приняло решение отменить матч «Авангард» — «Салават Юлаев», который должен был пройти 12 января, из-за 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе.

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