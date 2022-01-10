Москва, 10 января 2022, 14:33 — REGNUM Участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры России, включено в график президента Владимира Путина на ближайшую неделю. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 10 января журналистам.
По его словам, в графике президента — рабочие мероприятия, в том числе совещание с Советом безопасности РФ и совещание с членами правительства.
«Мы на неделе и Совбез ждём, много разных рабочих встреч», — сказал Песков.
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