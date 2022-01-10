Москва, 10 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры России, включено в график президента Владимира Путина на ближайшую неделю. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 10 января журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в графике президента — рабочие мероприятия, в том числе совещание с Советом безопасности РФ и совещание с членами правительства.

«Мы на неделе и Совбез ждём, много разных рабочих встреч», — сказал Песков.

Читайте также: Песков объяснил, почему президент РФ был один на рождественской службе